Aide
Éclairage de bureau à la maison

Lorsque vous disposez de la bonne lumière, vous pouvez travailler correctement. Laissez la lumière connectée définir l'intensité, la répartition ou l'intensité de lumière parfaites pour vous guider tout au long de votre journée de travail, de manière confortable et productive.

Un homme est assis devant un ordinateur portable installé sur un bureau éclairé par une lampe à poser et une suspension connectées diffusant une lumière blanche froide.

Restez concentré grâce à l'éclairage de bureau adpaté à la maison

L'éclairage connecté peut être réglé sur n'importe quelle teinte de lumière blanche durant la journée. Les tons bleus plus froids vous aideront à vous sentir plus énergique le matin. Des teintes plus chaudes vous aideront à vous détendre à la fin de votre journée de travail.

Bouton intelligent

Smart button

Bouton intelligent

Alimenté par batterie
45 mm
Conception mate
Fixation magnétique ou avec support

CHF 22.00

GU10 - Spot connecté Essential - 345 lm - 4,7 W - pack de 4

Hue White and Color Ambiance

GU10 - Spot connecté Essential - 345 lm - 4,7 W - pack de 4

Jusqu’à 345 lumens
Essential lumière blanche
Gradation faible à 2 %​
Essential couleur ​

CHF 60.00

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 4

Hue White and Color Ambiance

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 4

Jusqu’à 806 lumens
Essential lumière blanche
Gradation faible à 2 %​
Essential couleur ​

CHF 60.00

Créez un kit
Lampadaire Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampadaire Gradient Signe

Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 330.00

Lightstrip OmniGlow 3 m

LIGHTSTRIPS

Lightstrip OmniGlow 3 m

2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique

CHF 140.00

Créez un kit
Base Lightstrip Plus V4 2 mètres

Hue White and Color Ambiance

Base Lightstrip Plus V4 2 mètres

Bloc d’alimentation fourni
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 60.00

Momentanément en rupture de stock

Créez un kit
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

CHF 22.00

Momentanément en rupture de stock

Lightstrip OmniGlow 5 m

LIGHTSTRIPS

Lightstrip OmniGlow 5 m

4500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique

CHF 200.00

Créez un kit
Bouton connecté

Hue

Bouton connecté

Contrôlez l’éclairage en un clic
Ajustez la lumière en fonction du moment de la journée
Fonctionnalité personnalisée
Montage flexible et sans fil

CHF 22.00

Momentanément en rupture de stock

Créez un kit
Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres

Hue White and Color Ambiance

Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 160.00

Panneau de plafond rond Tento WCA LED 42,1 cm blanc

Hue White and Color Ambiance

Panneau de plafond rond Tento WCA LED 42,1 cm blanc

Une subtile lueur orientée vers le haut
⌀42,1 cm
Jusqu’à 3 100 lumens
Profil synthétique

CHF 150.00

Lampadaire Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampadaire Gradient Signe

Blanc
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 330.00

Caméra sans fil Secure

Hue

Caméra sans fil Secure

Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Alimentée par batterie
Support mural inclus

CHF 180.00

Momentanément en rupture de stock

Créez un kit
Tap dial switch

Hue

Tap dial switch

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

CHF 50.00

Panneau de plafond rond Tento WCA LED 29,1 cm blanc

Hue White and Color Ambiance

Panneau de plafond rond Tento WCA LED 29,1 cm blanc

Une subtile lueur orientée vers le haut
⌀29,1 cm
Jusqu’à 2 250 lumens
Profil synthétique

CHF 110.00

Acheter des éclairages de bureau pour la maison
Un bureau à domicile avec table et chaise éclairés par une lampe à poser et une suspension connectées diffusant une lumière douce et chaleureuse.

Bénéficiez d'un éclairage adapté pour l'aménagement de votre bureau

Pour un confort et une productivité optimaux, l'association de lampes de bureau, de lampadaires et de plafonniers vous offrira le juste équilibre entre éclairage de travail direct et lumière diffuse indirecte.

Meilleurs produits d'éclairage de bureau pour la maison

Base Lightstrip Plus V4 2 mètres

Hue White and Color Ambiance

Base Lightstrip Plus V4 2 mètres

Bloc d’alimentation fourni
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 60.00

Momentanément en rupture de stock

Éclairage portable Go

Hue White and Color Ambiance

Éclairage portable Go

LED et batterie intégrées
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 90.00

Tap dial switch

Hue

Tap dial switch

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

CHF 50.00

Plafonnier moyen Enrave

Hue White Ambiance

Plafonnier moyen Enrave

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Comprend interrupteur avec variateur
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 200.00

Article presque épuisé

Plafonnier moyen Infuse

Hue White and Color Ambiance

Plafonnier moyen Infuse

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 230.00

Plafonnier Centris 4 spots

Hue White and Color Ambiance

Plafonnier Centris 4 spots

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 612.50

Momentanément en rupture de stock

Acheter des éclairages de bureau pour la maison

Inspiration d'éclairage

Découvrez d’autres façons d’utiliser les éclairages connectés Philips Hue pour créer l’ambiance, et partagez votre propre installation sur Instagram avec le hashtag #philipshue

image by smarthomers containing table, laptop, light, purple, room

@smarthomers

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Property

@thesetuptoday

image by adamleonpeters containing Plant, Output device, Interior design, Table, Television set

@adamleonpeters

image by anonymous containing Table, Computer desk, Purple, Personal computer, Desk

@brynefallmusic

image by anonymous containing Computer, Table, Furniture, Property, Output device

@logicoder1

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Computer desk

@apextyper

image by mac_n_ipad_setup containing Computer, Table, Personal computer, Computer desk, Property

@mac_n_ipad_setup

image by idolart containing Computer, Property, Furniture, Output device, Personal computer

@idolart

image by anonymous containing Table, Furniture, Computer keyboard, Desk, Interior design

@noixdecitron

image by noixdecitron containing guitar, table, office, room, wall

@noixdecitron

Guide de l'éclairage connecté pour les bureaux à domicile

Comment puis-je utiliser mes éclairages connectés pour simuler la lumière naturelle dans mon bureau ?

Quelle doit être la luminosité d'un éclairage de bureau à domicile ?

Quel est le meilleur éclairage de bureau à domicile pour travailler sur ordinateur ?

Plus d’idées d’éclairage connecté pour un bureau à domicile

Comment configurer le meilleur éclairage si vous utilisez une webcam

Comment configurer le meilleur éclairage si vous utilisez une webcam

La configuration du meilleur éclairage pour les appels par webcam n'est pas qu'une question de mise en valeur. Un éclairage approprié peut permettre de mieux voir les expressions faciales, de minimiser les ombres ou les reflets gênants et d'améliorer la qualité de l’image vidéo.

Découvrez les meilleurs éclairages pour vos appels par webcam

