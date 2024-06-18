En ajoutant des bandeaux lumineux sous les meubles hauts de votre cuisine, vous bénéficiez d'une lumière vive et ciblée pour cuisiner et faire la vaisselle. Les bandeaux lumineux LED sont un choix très apprécié pour les plans de travail dans la cuisine, car ils offrent de la lumière directement au-dessus de l'espace de travail.

Avant d'installer votre éclairage sous un meuble, pensez au type de plan de travail dont vous disposez : la lumière se réfléchira directement dessus. Si vous avez un plan de travail de couleur claire ou brillant, votre bande lumineuse n'aura pas besoin d'être aussi lumineux : le comptoir reflétera la lumière vers le haut. Cependant, si votre plan est d'une couleur plus foncée ou mate, il absorbera la lumière. La luminosité de votre bande lumineuse devra donc être plus forte.

Les bandeaux lumineux Philips Hue offrent la plus grande flexibilité en matière d'éclairage pour le plan de travail dans une cuisine. Grâce à l'éclairage connecté sans fil, vous pouvez tamiser ou intensifier la lumière de vos bandeaux lumineux en fonction des différents moments de la journée ou éclairer votre cuisine d'une lumière colorée à l'occasion d'un simple dîner en famille ou d'un moment plus romantique.