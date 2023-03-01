Commandes vocales Google Home pour Philips Hue

Commandes vocales Google Home pour Philips Hue

Contrôlez vos lumières Philips Hue à l'aide de Google Assistant avec des dizaines de commandes vocales.

Les 10 principales commandes Google Home pour Philips Hue

  • Allume toutes les lumières.
  • Éteins toutes les lumières.
  • Quelles sont les lumières allumées dans le séjour ?
  • Quelles sont les lumières allumées dans la cuisine ?
  • Tamise les lumières dans le couloir.
  • Éteins les lumières.
  • Allume les lumières.
  • Active le scénario Détente dans le salon.
  • Active le scénario Lecture dans le bureau.
Philips Hue fonctionne avec OK Google pour le contrôle vocal de vos lampes. Dites simplement « OK Google » et remplacez ces exemples par vos propres paramètres d'éclairage et de pièce.

Commandes de base Google Home

  • Allume les lampes Hue.
  • Quelles sont les lumières allumées dans la cuisine ?
  • Tamise les lumières dans le couloir.
  • Augmentez de 20 % la luminosité dans la cuisine.
  • Augmentez la luminosité du salon.
  • Éteins la lampe de bureau.

Commandes couleur Google Home

  • Allume la lumière du salon en bleu.
  • Règle les lumières de l'entrée sur doré.
  • Donne une teinte vert citron à mes lampes.
  • Règle les lumières de la pièce sur violet.
  • Donne une teinte rose à ma lampe de chevet.
  • Éclaire la cuisine en orange.

Vous pouvez utiliser des douzaines d'autres noms de couleurs y compris les couleurs pourpre, saumon, orange, jaune, vert, turquoise, cyan, bleu ciel, bleu, violet, rose et lavande.

Recette lumineuse et commandes de scénario

  • Active Stimulation dans la cuisine.
  • Active Lever du jour sur l'océan dans le salon.
  • Active Coucher de soleil sur la savane dans le bureau.
  • Active Automne doré dans le salon.
  • Active Lagon bleu dans la chambre parentale.

Commandes Réveil et Coucher en douceur

  • Allume le réveil en douceur.
  • Réveille-moi à 7h. Cette commande définit une alarme matinale qui déclenche l'éclairage progressif de vos lampes 30 minutes avant.
  • Réveille-moi en semaine à 7h.
  • Désactive Réveil en douceur.
  • Éteins les lumières.
  • Allume les lumières.
  • Allume les lumières dans la chambre de Benjamin.
  • Éteins les lumières dans la chambre de Cécile.

Les fonctionnalités Réveil et endormissement en douceur s'inspirent des effets de la lumière sur votre cycle de sommeil. Vous pouvez définir un lever ou un coucher de soleil personnel en le demandant simplement à Google. La fonctionnalité Réveil en douceur avec synchronisation d'alarme n'est pas actuellement prise en charge sur les appareils mobiles.

Commandes de la Hue sync box

  • Allume la sync box.
  • Démarre la synchronisation des lumières.
  • Règle la sync box sur HDMI 1.
  • Règle la Hue sync box en mode Vidéo.
  • Règle l'intensité de la Hue sync box sur Extrême.
  • Augmente la luminosité de la sync box.

Commandes Philips Hue + Spotify

  • Lance la synchronisation de la musique.
  • Arrête la synchronisation de la musique.
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay