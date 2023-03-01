Les fonctionnalités Réveil et endormissement en douceur s'inspirent des effets de la lumière sur votre cycle de sommeil. Vous pouvez définir un lever ou un coucher de soleil personnel en le demandant simplement à Google. La fonctionnalité Réveil en douceur avec synchronisation d'alarme n'est pas actuellement prise en charge sur les appareils mobiles.