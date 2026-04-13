Surveillez votre domicile depuis n'importe où avec deux caméras filaires sécurisées, pouvant être utilisées à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Obtenez un flux en direct HD 1080p, allumez les lumières ou envoyez une alerte sur votre appareil mobile lorsque des mouvements sont détectés, ou déclenchez une alarme sonore en appuyant sur un bouton dans l'application Hue.

End-to-end encryption

1080P HD video

Plugs in to outlet

Wall mount included