Pack de 2 caméras filaires Hue Secure

Gros plan de l'avant de Pack de 2 caméras filaires Hue Secure
En stock
  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
  • Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna

À propos du Pack de 2 caméras filaires Hue Secure

Surveillez votre domicile depuis n'importe où avec deux caméras filaires sécurisées, pouvant être utilisées à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Obtenez un flux en direct HD 1080p, allumez les lumières ou envoyez une alerte sur votre appareil mobile lorsque des mouvements sont détectés, ou déclenchez une alarme sonore en appuyant sur un bouton dans l'application Hue.

  • End-to-end encryption
  • 1080P HD video
  • Plugs in to outlet
  • Wall mount included

Produits tendances

Connecteur en T pour LowVolt

Connecteur en T pour LowVolt

Connecteur en T
Compatible LowVolt
Pour une utilisation en extérieur (IP67)

CHF 15.00

Créez un kit
Prise connectée

Prise connectée

Ajoutez n’importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle instantané via Bluetooth

CHF 125.00

Alimentation extérieure 40 W

Alimentation extérieure 40 W

Câble d'extension
Alimentation jusqu'à 40 W
Noir

CHF 55.00

2e ampoule à -30%
A67 - Ampoule connectée E27 - 1600

A67 - Ampoule connectée E27 - 1600

Jusqu’à 1 600 lumens
Lumière blanche et chaude
Gradation ultra-basse à 5 %
Commande par application ou par la voix
energy.link.label

CHF 28.00

Support de caméra Secure avec piquet de sol

Support de caméra Secure avec piquet de sol

Conçu pour les caméras Secure
Facile à installer en extérieur
À placer directement dans un sol solide
Conçu pour être utilisé avec un système basse tension

CHF 40.00

Extension de câble extérieure 2,5 m

Extension de câble extérieure 2,5 m

Câble d'extension
Longueur de 2,5 m
Pièce en T incluse

CHF 25.00

Caméra filaire Secure 2K

Caméra filaire Secure 2K

Compatible avec les éclairages Philips Hue
Résolution vidéo 2K
Intérieur et extérieur

CHF 160.00

2e ampoule à -30%
A60 - Ampoule connectée E27 - 800 (pack de 4)

A60 - Ampoule connectée E27 - 800 (pack de 4)

jusqu’à 806 lumens*
Éclairage blanc doux
Contrôle instantané via Bluetooth
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
energy.link.label

CHF 50.00

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