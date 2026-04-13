Pack de 2 caméras filaires Hue Secure
Le prix actuel est CHF 280.00
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En stock
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
À propos du Pack de 2 caméras filaires Hue Secure
Surveillez votre domicile depuis n'importe où avec deux caméras filaires sécurisées, pouvant être utilisées à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Obtenez un flux en direct HD 1080p, allumez les lumières ou envoyez une alerte sur votre appareil mobile lorsque des mouvements sont détectés, ou déclenchez une alarme sonore en appuyant sur un bouton dans l'application Hue.
- End-to-end encryption
- 1080P HD video
- Plugs in to outlet
- Wall mount included
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871304
Informations produit
- Hue Caméra filaire Secure
- 2
Produits tendances
Connecteur en T pour LowVolt
Connecteur en T
Compatible LowVolt
Pour une utilisation en extérieur (IP67)
CHF 15.00
Créez un kit
Prise connectée
Ajoutez n’importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle instantané via Bluetooth
CHF 125.00
Alimentation extérieure 40 W
Câble d'extension
Alimentation jusqu'à 40 W
Noir
CHF 55.00
2e ampoule à -30%
A67 - Ampoule connectée E27 - 1600
Jusqu’à 1 600 lumens
Lumière blanche et chaude
Gradation ultra-basse à 5 %
Commande par application ou par la voix
CHF 28.00
Support de caméra Secure avec piquet de sol
Conçu pour les caméras Secure
Facile à installer en extérieur
À placer directement dans un sol solide
Conçu pour être utilisé avec un système basse tension
CHF 40.00
Extension de câble extérieure 2,5 m
Câble d'extension
Longueur de 2,5 m
Pièce en T incluse
CHF 25.00
Caméra filaire Secure 2K
Compatible avec les éclairages Philips Hue
Résolution vidéo 2K
Intérieur et extérieur
CHF 160.00
2e ampoule à -30%
A60 - Ampoule connectée E27 - 800 (pack de 4)
jusqu’à 806 lumens*
Éclairage blanc doux
Contrôle instantané via Bluetooth
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
CHF 50.00