Pack de 3 caméras filaires Hue Secure
Le prix actuel est CHF 420.00
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En stock
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
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À propos du Pack de 3 caméras filaires Hue Secure
Gardez un œil sur toute votre maison avec trois caméras filaires Secure. Conçues pour l'intérieur et l'extérieur, ces caméras offrent une diffusion en direct en HD 1080p et une vision nocturne. Recevez des notifications dès que des mouvements sont détectés et bien plus encore.
- End-to-end encryption
- 1080P HD video
- Plugs in to outlet
- Wall mount included
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871373
Informations produit
- Hue Caméra filaire Secure
- 3
Produits tendances
Connecteur en T pour LowVolt
Connecteur en T
Compatible LowVolt
Pour une utilisation en extérieur (IP67)
CHF 15.00
Créez un kit
Prise connectée
Ajoutez n’importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle instantané via Bluetooth
CHF 125.00
Alimentation extérieure 40 W
Câble d'extension
Alimentation jusqu'à 40 W
Noir
CHF 55.00
2e ampoule à -30%
A67 - Ampoule connectée E27 - 1600
Jusqu’à 1 600 lumens
Lumière blanche et chaude
Gradation ultra-basse à 5 %
Commande par application ou par la voix
CHF 28.00
Support de caméra Secure avec piquet de sol
Conçu pour les caméras Secure
Facile à installer en extérieur
À placer directement dans un sol solide
Conçu pour être utilisé avec un système basse tension
CHF 40.00
Extension de câble extérieure 2,5 m
Câble d'extension
Longueur de 2,5 m
Pièce en T incluse
CHF 25.00
Caméra filaire Secure 2K
Compatible avec les éclairages Philips Hue
Résolution vidéo 2K
Intérieur et extérieur
CHF 160.00
2e ampoule à -30%
A60 - Ampoule connectée E27 - 800 (pack de 4)
jusqu’à 806 lumens*
Éclairage blanc doux
Contrôle instantané via Bluetooth
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
CHF 50.00