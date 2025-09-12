Extension de câble extérieure 5m
Le câble de rallonge peut être utilisé pour étendre l’espace entre l’alimentation électrique et votre premier point lumineux ou pour étendre l’espace entre les points lumineux. La longueur maximale du système par alimentation électrique est de 35 mètres au total.
Points forts du produit
- Accessoire
- Câble d'extension
- Longueur de 5 m
- Noir
Installation et extension aisées
Éclairez les chemins sombres, mettez en lumière des zones de votre paysage ou créez une ambiance unique sur le patio. Vous pouvez le faire vous-même à l’aide de spots ou de bornes Hue. Les produits sont à basse tension, sûrs et faciles à installer. Obtenir de la lumière à l’extérieur n’est plus un casse-tête : créez-la et agrandissez-la à votre guise.
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Synthétique