C'est la façon la plus avancée, intuitive et amusante d'éclairer votre maison, à l'intérieur comme à l'extérieur. Créez votre installation à partir d'une sélection connectée d'ampoules, de lampes, de luminaires, d'éclairage extérieur et d'accessoires. Profitez de toutes les fonctionnalités grâce au pont connecté Hue Bridge ou Bridge Pro, et configurez et contrôlez tout depuis l'application Hue. Bénéficiez d'automatisations, de la synchronisation avec la télévision, les jeux et la musique, déverrouillez la sécurité pour maison connectée, le contrôle à distance et bien plus encore !
Comparer les ampoules Hue Essential et Hue LED
HueJ'en profite
Flux lumineux
Précision des couleurs Chromasync™
Mélange de couleurs
Variateur
Plage de température de couleur
Nos recommandations...
Hue White and Color Ambiance
Hue Play pack d’extension
CHF 65.00
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip Hue Play gradient 55 inch
CHF 200.00
Hue White and Color Ambiance
Flamme - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)
CHF 110.00
Hue
Détecteur de mouvement Hue
CHF 45.00
Hue
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
CHF 22.00
Hue White and Color Ambiance
Sphérique - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)
CHF 110.00
Hue White and Color Ambiance
Kit de démarrage : 3 spots connectés GU10
CHF 180.00
Hue White and Color Ambiance
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
CHF 110.00
Hue White and Color Ambiance
Kit de démarrage : 3 spots connectés GU10 + bouton connecté
CHF 190.00
Faites vos premiers pas avec l’éclairage intelligent
Créez l’ambiance parfaite
Avec un choix de huit millions de couleurs et de multiples tonalités de lumière blanche chaude à froide, vous pouvez créer l'ambiance parfaite pour toutes vos activités, à l'intérieur comme à l'extérieur. Choisissez l'un de nos scénarios de lumière colorée sur mesure (ou créez le vôtre !), travaillez ou détendez-vous avec la tonalité optimale de lumière blanche ou bien faites scintiller vos lumières comme les étoiles pour les moments très spéciaux.
Profitez d'une gradation sans effort
Les ampoules traditionnelles nécessitent un variateur qui se branche sur l'installation électrique de votre maison. Dans le cas des lampes connectées, la variation ou gradation est intégrée : l'application Hue, les interrupteurs connectés et même votre voix peuvent tamiser la lumière instantanément et en douceur.
Bénéficiez de tous ces avantages avec un Bridge
Les Hue Bridge et Bridge Pro vous permettent de bénéficier d'un ensemble complet de fonctions avancées d'éclairage connecté. Les fonctions incluent notamment des effets de lumière originaux, un éclairage immersif synchronisé avec vos systèmes de divertissement, l'intégration de la sécurité pour la maison Hue Secure avec des lampes et caméras, la commande vocale à l'aide d'assistants vocaux et de nombreuses automatisations intelligentes. Le Bridge Pro est notre pont d'éclairage connecté le plus avancé : il est plus rapide, offre plus de fonctionnalités et prend en charge davantage de lampes.
Spécifications
Caractéristiques de l'ampoule
Caractéristiques de l'ampoule
Intensité réglable
Oui
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Durée de vie
Durée de vie
Environnement
Environnement
Options/accessoires inclus
Options/accessoires inclus
Garantie
Garantie
Caractéristiques lumineuses
Caractéristiques lumineuses
Dimensions et poids de l’emballage
Dimensions et poids de l’emballage
Informations figurant sur l'emballage
Informations figurant sur l'emballage
Consommation électrique
Consommation électrique
Dimensions et poids du produit
Dimensions et poids du produit
Entretien
Entretien
Spécificités techniques
Spécificités techniques
L'ampoule
L'ampoule
Contenu de l'emballage
Contenu de l'emballage
Compatibilités
Compatibilités
Autre
Autre
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.