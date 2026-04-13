Pack : GU10 white ambiance pack de 6

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  • Garantie 2 ans
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À propos du Pack : GU10 white ambiance pack de 6

Parfaitement adaptées aux spots, les ampoules GU10 vous offrent la lumière optimale pour vos activités quotidiennes. Avec une lumière blanche réglable et une gradation ultra-faible, vous pouvez ajuster l'éclairage en harmonie avec chaque moment de la journée.

  • Durée de vie ±10 ans
  • Gradation instantanée sans fil
  • Compatible Bluetooth et Hue Bridge
  • Lumière blanche froide à chaude
  • 400 lumens
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