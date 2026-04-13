Pack : GU10 white ambiance pack de 6
Le prix actuel est CHF 140.00
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À propos du Pack : GU10 white ambiance pack de 6
Parfaitement adaptées aux spots, les ampoules GU10 vous offrent la lumière optimale pour vos activités quotidiennes. Avec une lumière blanche réglable et une gradation ultra-faible, vous pouvez ajuster l'éclairage en harmonie avec chaque moment de la journée.
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- Durée de vie ±10 ans
- Gradation instantanée sans fil
- Compatible Bluetooth et Hue Bridge
- Lumière blanche froide à chaude
- 400 lumens
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871663
Informations produit
- Hue White Ambiance GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
- 2