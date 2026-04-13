Pack : GU10 white and color ambiance pack de 6
Le prix actuel est CHF 320.00
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À propos du Pack : GU10 white and color ambiance pack de 6
Parfaitement adaptées aux spots, les ampoules GU10 vous offrent le meilleur de l'éclairage connecté. Avec un éclairage blanc et coloré, ainsi qu'une gradation ultra-faible, ces ampoules peuvent vous aider à créer des expériences immersives pour vos activités quotidiennes, et bien plus encore.
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- Durée de vie de ±10 ans
- Gradation instantanée sans fil
- Compatible Bluetooth et Hue Bridge
- Lumière blanche et couleur
- 400 lumens
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871656
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
- 2