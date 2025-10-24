Alimentation extérieure 100 W
Grâce à cette alimentation électrique d'extérieur, illuminez l'ensemble de votre espace avec un éclairage intelligent qui vous permet d'ajouter jusqu'à 100 W de lumières différentes. Branchez deux câbles, mesurant chacun jusqu'à 30 mètres, aux connecteurs de n'importe quelle ampoule Philips Hue extérieure basse tension, en ajoutant de la puissance pour atteindre le seuil maximum de 100 W de l'alimentation.
Le prix actuel est CHF 75.00
Points forts du produit
- Câble d'extension
- Alimentation jusqu'à 100 W
- Noir
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Synthétique