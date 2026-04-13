Alimentation extérieure 100 W
Le prix actuel est CHF 95.00
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À propos du Alimentation extérieure 100 W
Illuminez l'ensemble de votre espace avec un éclairage connecté grâce à cette alimentation électrique d'extérieur, qui vous permet d'ajouter jusqu'à 100 W de lumières différentes. Branchez deux câbles, mesurant chacun jusqu'à 30 mètres, aux connecteurs de n'importe quel produit Philips Hue extérieure basse tension, en ajoutant de la puissance pour atteindre le seuil maximum de 100 W de l'alimentation.
- Câble d'extension
- Alimentation jusqu'à 100 W
- Noir
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514414211
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8719514414211
- Poids net
- 1.09 kg
- Poids brut
- 1.27 kg
- Hauteur
- 132 mm
- Longueur
- 234 mm
- Largeur
- 80 mm
- Code 12NC
- 929003149601
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement