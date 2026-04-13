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Alimentation extérieure 100 W

Inclus dans Bright Days: Mix & Match -

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Rectangular black power supply unit with attached Swiss plug and dual port connector, featuring a matte finish and compact design.
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À propos du Alimentation extérieure 100 W

Illuminez l'ensemble de votre espace avec un éclairage connecté grâce à cette alimentation électrique d'extérieur, qui vous permet d'ajouter jusqu'à 100 W de lumières différentes. Branchez deux câbles, mesurant chacun jusqu'à 30 mètres, aux connecteurs de n'importe quel produit Philips Hue extérieure basse tension, en ajoutant de la puissance pour atteindre le seuil maximum de 100 W de l'alimentation.

  • Câble d'extension
  • Alimentation jusqu'à 100 W
  • Noir
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