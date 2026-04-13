Illuminez l'ensemble de votre espace avec un éclairage connecté grâce à cette alimentation électrique d'extérieur, qui vous permet d'ajouter jusqu'à 100 W de lumières différentes. Branchez deux câbles, mesurant chacun jusqu'à 30 mètres, aux connecteurs de n'importe quel produit Philips Hue extérieure basse tension, en ajoutant de la puissance pour atteindre le seuil maximum de 100 W de l'alimentation.

Câble d'extension

Alimentation jusqu'à 100 W

Noir