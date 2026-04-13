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Alimentation extérieure 40 W

Rectangular black power supply with attached cable, Swiss RTP plug, and connector, featuring a matte finish and compact design.
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À propos du Alimentation extérieure 40 W

Enclenchez facilement votre système d'éclairage extérieur intelligent grâce à cette alimentation électrique d'extérieur qui vous permet d'ajouter jusqu'à 40 W de lumières différentes. Branchez un câble mesurant jusqu'à 35 mètres à n'importe quelle ampoule Philips Hue extérieure basse tension, en ajoutant de la puissance pour atteindre le seuil maximum de 40 W de l'alimentation.

  • Câble d'extension
  • Alimentation jusqu'à 40 W
  • Noir
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