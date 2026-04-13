Alimentation extérieure 40 W
Le prix actuel est CHF 55.00
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À propos du Alimentation extérieure 40 W
Enclenchez facilement votre système d'éclairage extérieur intelligent grâce à cette alimentation électrique d'extérieur qui vous permet d'ajouter jusqu'à 40 W de lumières différentes. Branchez un câble mesurant jusqu'à 35 mètres à n'importe quelle ampoule Philips Hue extérieure basse tension, en ajoutant de la puissance pour atteindre le seuil maximum de 40 W de l'alimentation.
- Câble d'extension
- Alimentation jusqu'à 40 W
- Noir
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514414037
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8719514414037
- Poids net
- 0.7 kg
- Poids brut
- 0.78 kg
- Hauteur
- 112 mm
- Longueur
- 211 mm
- Largeur
- 86 mm
- Code 12NC
- 929003149301
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement