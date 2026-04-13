Play light bar blanche (Pack de 2 ) + light bar extension + Bridge Pro

Promotion
Gros plan de l'avant de Play light bar blanche (Pack de 2 ) + light bar extension + Bridge Pro
Momentanément en rupture de stock

Vous souhaitez savoir quand il sera de retour ?

Inscrivez-vous pour recevoir un e-mail lorsque ce produit sera de nouveau en stock. Nous ne vous enverrons cet e-mail qu’une seule fois - consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.

Avis concernant la confidentialité Philips Hue
  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
  • Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna

À propos du Play light bar blanche (Pack de 2 ) + light bar extension + Bridge Pro

Illuminez vos murs avec une lumière de n'importe quelle couleur grâce à 2 Hue Play Bars et une extension en blanc, accompagnées d’un Bridge Pro. Idéal pour une expérience immersive et un éclairage mural coloré.

  • Lumière blanche et colorée
  • Illuminez les murs avec la lumière
  • Mélange de couleurs fluide
  • Configuration simple avec Bridge Pro
  • Contrôle via application, commande vocale ou accessoires
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay