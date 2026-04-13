Play light bar blanche (Pack de 2 ) + light bar extension + Bridge Pro
Le prix du lot est de CHF 288.00, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de CHF 320.00
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À propos du Play light bar blanche (Pack de 2 ) + light bar extension + Bridge Pro
Illuminez vos murs avec une lumière de n'importe quelle couleur grâce à 2 Hue Play Bars et une extension en blanc, accompagnées d’un Bridge Pro. Idéal pour une expérience immersive et un éclairage mural coloré.
- Lumière blanche et colorée
- Illuminez les murs avec la lumière
- Mélange de couleurs fluide
- Configuration simple avec Bridge Pro
- Contrôle via application, commande vocale ou accessoires
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514875999
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Hue Play pack x2
- 1
- Hue White and Color Ambiance Hue Play pack d’extension
- 1
- Hue Bridge Pro
- 1