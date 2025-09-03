*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Promotion
Pack : 2 barres lumineuses Play noires + Play gradient lightstrip 65” + Hue Sync Box 8K
Transformez vos moments de divertissement en une expérience lumineuse totalement immersive avec une Hue Play HDMI Sync Box 8K, 2 barres lumineuses Play et un Play gradient lightstrip 65”. Donnez une nouvelle dimension à vos jeux, films et musiques !
Le prix actuel est CHF 674.50, le prix d'origine est CHF 710.00
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
Points forts du produit
- Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
- Certifié HDMI 2.1
- Crée une synchronisation des couleurs avec ce qui s'affiche sur votre écran
- Connectez jusqu’à 10 éclairages Philips Hue
