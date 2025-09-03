Aide
Gros plan de l'avant de Pack : 2 barres lumineuses Play noires + Play gradient lightstrip 65” + Hue Sync Box 8K

Promotion

Pack : 2 barres lumineuses Play noires + Play gradient lightstrip 65” + Hue Sync Box 8K

Transformez vos moments de divertissement en une expérience lumineuse totalement immersive avec une Hue Play HDMI Sync Box 8K, 2 barres lumineuses Play et un Play gradient lightstrip 65”. Donnez une nouvelle dimension à vos jeux, films et musiques !

  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
  • Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna

Points forts du produit

  • Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
  • Certifié HDMI 2.1
  • Crée une synchronisation des couleurs avec ce qui s'affiche sur votre écran
  • Connectez jusqu’à 10 éclairages Philips Hue
Voir toutes les spécifications produit
Trouvez le manuel d’un produit

Produits tendances

Créez un kit
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités

CHF 110.00

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay