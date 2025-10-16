Le plein de fonctionnalités pour celles et ceux qui en demandent plus. Grâce au centre de commande Hue Bridge Pro, vous activez tout le potentiel de votre éclairage connecté.
Découvrez l’éclairage intelligent ou améliorez votre système
Achetez des produits Hue, dont le Bridge Pro, pour une valeur de 250 CHF et profitez d’un remboursement de 50 CHF.
Validité de l’offre:
du 20/10 au 16/11/2025
Inscrivez-vous avant le:
14/12/2025
Sélectionnez l’article Hue Bridge Pro et d’autres produits Hue pour 250 CHF et profitez de l’offre de cashback.
Hue Bridge Pro
- Installation flexible
- Possibilité de contrôler jusqu’à 150 lampes
- Ultra-sécurisé grâce au coordinateur de confiance zigBee
Recevoir votre remboursement en 4 étapes
1. Achetez un Hue Bridge Pro et d’autres produits Hue pour un montant total de 250 CHF
- Auprès de Philips Hue directement
- Auprès des revendeurs agréés en ligne
- Auprès des revendeurs agréés près de chez vous
2. Inscrivez-vous en ligne
- Cliquez ici pour vous inscrire à l’offre
- Saisissez vos informations sur le site (adresse, coordonnées bancaires)
3. Télécharger la preuve d’achat et la photo
- Faites une photo de votre preuve d’achat ou scannez-la
- Faites une photo des produits que vous avez achetés, sortis de leur emballage
- Téléchargez ces fichiers directement sur la page
4. Obtenir le montant du cashback
- Confirmez votre inscription par e-mail pour finaliser l’enregistrement.
- Si toutes les étapes ont été suivies, le montant sera directement viré sur votre compte dans un délai de 6 semaines*
- Surveillez votre boîte de réception au cas où d'autres questions vous seraient posées.
*Retrouvez ici les modalités exactes de participation.
FAQ Cashback Philips Hue
Quand a lieu l’offre Cashback Philips Hue?
Quels produits sont concernés par l’offre Cashback de Philips Hue?
Quels sont les revendeurs agréés pour l’offre Cashback?
Quelles informations sont nécessaires pour participer à l’offre?
Comment puis-je me tenir informé des offres et promotions Philips Hue?
Modalités de participation – résumé
- Cette offre est valable du 20/10 au 16/11/2025. La date limite d’inscription est fixée au 14/12/2025.
- Toute personne physique âgée d’au moins 18 ans ou toute personne dûment représentée disposant d’une adresse de livraison en Suisse peut participer.
- L’offre est valable uniquement pour l’achat de produits Philips Hue avec un centre de commande Hue Bridge Pro et un panier d’au moins 250 CHF figurant sur la même preuve d’achat, hors financement, paiement à crédit ou similaire. La participation est réservée aux personnes disposant d’une preuve d’achat valide et qui se sont inscrites en ligne en indiquant leur adresse et leurs coordonnées bancaires. Veuillez également prendre connaissance de notre politique de confidentialité.
- Veuillez noter que cette offre n’est pas cumulable avec d’autres offres (packs promotionnels ou bons de réduction) et est limitée à une participation par foyer.
- L’inscription se fait exclusivement en ligne sur le « site Web de l’offre ». La demande de remboursement, accompagnée de toutes les pièces nécessaires, doit être transmise avant le 14 décembre 2025. Aucune inscription ne sera prise en compte après la date limite. La date de réception de l’inscription fait foi.
- L’intégralité des modalités de participation est disponible en cliquant sur ce lien : https://www.hue-promo.de/fr-ch/terms-and-conditions
- Cette offre:
a. est valable sous réserve de disponibilité des produits.
b. peut faire l’objet de modifications de prix et/ou de produit, et peut contenir des erreurs typographiques, d’impression ou de mise en page.
- Cette offre est proposée en Suisse par Signify Switzerland AG (Obstgartenstrasse 1+3, 8910 Affoltern am Albis). Signify se réserve le droit d’annuler, de mettre fin prématurément à l’offre ou de modifier les présentes conditions par une nouvelle publication.
