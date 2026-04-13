4 ampoule GU10 white ambiane + Bridge Pro
Le prix du lot est de CHF 170.00, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de CHF 200.00
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À propos du 4 ampoule GU10 white ambiane + Bridge Pro
Obtenez une lumière blanche réglable, chaude à froide, avec 4 ampoules GU10 White ambiance et un Hue Bridge Pro. Ajustez la tonalité parfaite de lumière blanche et contrôlez-la via l'application Hue ou avec votre voix.
- Lumière blanche, de chaude à froide
- Configuration simple avec Bridge Pro
- Ajoutez plus de 150 luminaires et accessoires
- Contrôlez avec l'application, la commande vocale ou des accessoires
- 400 lumens
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514875876
Informations produit
- Hue White Ambiance GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
- 2
- Hue Bridge Pro
- 1