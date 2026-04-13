4 ampoule GU10 white ambiane + Bridge Pro

Promotion
Gros plan de l'avant de 4 ampoule GU10 white ambiane + Bridge Pro
En stock
  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
  • Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna

À propos du 4 ampoule GU10 white ambiane + Bridge Pro

Obtenez une lumière blanche réglable, chaude à froide, avec 4 ampoules GU10 White ambiance et un Hue Bridge Pro. Ajustez la tonalité parfaite de lumière blanche et contrôlez-la via l'application Hue ou avec votre voix.

  • Lumière blanche, de chaude à froide
  • Configuration simple avec Bridge Pro
  • Ajoutez plus de 150 luminaires et accessoires
  • Contrôlez avec l'application, la commande vocale ou des accessoires
  • 400 lumens
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay