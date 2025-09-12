Promotion
Pack: Play gradient lightstrip pour PC + Bridge Pro
Rendez vos sessions de gaming sur PC immersives avec le Hue Play Gradient Lightstrip et un Bridge Pro. Un éclairage dynamique qui se synchronise avec toutes les actions à l’écran.
Le prix actuel est CHF 216.00, le prix d'origine est CHF 240.00
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
Points forts du produit
- Lumière blanche et colorée
- Illuminez les murs avec la lumière
- Mélange de couleurs fluide
- Configuration simple avec Bridge Pro
- Contrôle via application, commande vocale ou accessoires