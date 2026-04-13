Pack: Gradient Ambiance Lightstrip 2m + Gradient Ambiance Lightstrip Extension 1m
Le prix actuel est CHF 225.00
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À propos du Pack: Gradient Ambiance Lightstrip 2m + Gradient Ambiance Lightstrip Extension 1m
Découvre plus avec le bundle de Philips Hue Gradient Ambiance Lightstrip en 2 mètres + 1 mètre d'extension ! Le Hue Gradient Lighstrip mélange simultanément différentes couleurs de lumière, est flexible et peut être étendu jusqu'à 10 mètres.
- Lumière blanche et colorée
- Contrôle par application, voix ou accessoire
- Dégradé unique de plusieurs couleurs
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514870895
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Extension du Gradient Lightstrip Ambiance 1 mètre
- 1
- Hue White and Color Ambiance Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
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