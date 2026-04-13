Pack: Gradient Ambiance Lightstrip 2m + Gradient Ambiance Lightstrip Extension 1m

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À propos du Pack: Gradient Ambiance Lightstrip 2m + Gradient Ambiance Lightstrip Extension 1m

Découvre plus avec le bundle de Philips Hue Gradient Ambiance Lightstrip en 2 mètres + 1 mètre d'extension ! Le Hue Gradient Lighstrip mélange simultanément différentes couleurs de lumière, est flexible et peut être étendu jusqu'à 10 mètres.

  • Lumière blanche et colorée
  • Contrôle par application, voix ou accessoire
  • Dégradé unique de plusieurs couleurs
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