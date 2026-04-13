Pack: Play Gradient Lightstrip TV 55" + Bridge
Le prix actuel est CHF 290.00
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À propos du Pack: Play Gradient Lightstrip TV 55" + Bridge
Exploite pleinement les possibilités de ton home cinéma ! Crée un éclairage surround idéal dans toute la zone du téléviseur grâce à la bande lumineuse Play Gradient pour les téléviseurs de 55 à 65 pouces et au pont Hue inclus.
- Lumière blanche et colorée
- Pour un éclairage TV surround optimal
- Conçu pour les téléviseurs de 55 à 65 pouces
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514870857
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Lightstrip Hue Play gradient 55 inch
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1