Pack: Play Gradient Lightstrip TV 55" + Bridge

Gros plan de l'avant de Pack: Play Gradient Lightstrip TV 55&quot; + Bridge
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  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
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À propos du Pack: Play Gradient Lightstrip TV 55" + Bridge

Exploite pleinement les possibilités de ton home cinéma ! Crée un éclairage surround idéal dans toute la zone du téléviseur grâce à la bande lumineuse Play Gradient pour les téléviseurs de 55 à 65 pouces et au pont Hue inclus.

  • Lumière blanche et colorée
  • Pour un éclairage TV surround optimal
  • Conçu pour les téléviseurs de 55 à 65 pouces
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