Exploite pleinement les possibilités de ton home cinéma ! Crée un éclairage surround idéal dans toute la zone du téléviseur grâce à la bande lumineuse Play Gradient pour les téléviseurs de 55 à 65 pouces et au pont Hue inclus.

Lumière blanche et colorée

Pour un éclairage TV surround optimal

Conçu pour les téléviseurs de 55 à 65 pouces