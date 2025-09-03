Aide
Gros plan de l'avant de Pack : Hue sync box 8K + Bridge

Promotion

Pack : Hue sync box 8K + Bridge

Activez l'éclairage d'ambiance! Avec un Bridge et une Hue Play HDMI Sync Box 8K, profitez d’un éclairage dynamique qui change de couleur, s’atténue ou s’intensifie selon le contenu diffusé à l’écran.

Points forts du produit

  • Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
  • Certifié HDMI 2.1
  • Connectez jusqu'à 4 appareils HDMI
  • Configuration simple du Bridge
  • Contrôle intelligent via l'application, commande vocale ou accessoires
Spécifications

Informations produit

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

