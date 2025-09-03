*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Promotion
Pack : Hue sync box 8K + Bridge
Activez l'éclairage d'ambiance! Avec un Bridge et une Hue Play HDMI Sync Box 8K, profitez d’un éclairage dynamique qui change de couleur, s’atténue ou s’intensifie selon le contenu diffusé à l’écran.
Le prix actuel est CHF 369.00, le prix d'origine est CHF 410.00
Points forts du produit
- Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
- Certifié HDMI 2.1
- Connectez jusqu'à 4 appareils HDMI
- Configuration simple du Bridge
- Contrôle intelligent via l'application, commande vocale ou accessoires
