Lightguide triangulaire + lampe à poser cônique (vert sauge)
Le prix actuel est CHF 165.00
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À propos du Lightguide triangulaire + lampe à poser cônique (vert sauge)
Doté de la forme audacieuse de l’Ellipse Lightguide et d’un pied texturé et mat, ce duo est une pièce design. L'ampoule est en verre soufflé à la bouche, tandis que la lampe est imprimée en 3D à l'aide de matériaux bio-circulaires pour un mélange entre artisanat moderne et traditionnel.
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- Comprend une ampoule Lightguide
- Comprend une base de lampe imprimée en 3D
- Emboîtement parfait entre l'ampoule et la base
- Fabriqué avec des matériaux recyclés
- Finition mat couleur vert sauge
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871168
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Triangle - Ampoule connectée E27
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- Hue Lampe à poser en forme de cône pour ampoules Lightguide (vert sauge)
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