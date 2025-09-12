Aide
Gros plan de l'avant de Hue Wired video doorbell +capteur de mouvement intérieur + 2 capteurs de contact en noir

Promotion

Hue Wired video doorbell +capteur de mouvement intérieur + 2 capteurs de contact en noir

Surveillez qui est à votre porte où que vous soyez, recevez des alertes sonores et via l'application, et interagissez grâce à la communication bidirectionnelle avec la sonnette filaire, le détecteur de mouvement et 2 capteurs de contact en noir.

Points forts du produit

  • Alertes de mouvement instantanées
  • Flux vidéo net en 2K
  • Automatisez vos lumières
  • Configuration simple avec Bridge Pro
  • Contrôlez avec l'application, la voix ou des accessoires
Trouvez le manuel d’un produit

