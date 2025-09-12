*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Hue Wired video doorbell +capteur de mouvement intérieur + 2 capteurs de contact en noir
Surveillez qui est à votre porte où que vous soyez, recevez des alertes sonores et via l'application, et interagissez grâce à la communication bidirectionnelle avec la sonnette filaire, le détecteur de mouvement et 2 capteurs de contact en noir.
Le prix actuel est CHF 283.50, le prix d'origine est CHF 315.00
Points forts du produit
- Alertes de mouvement instantanées
- Flux vidéo net en 2K
- Automatisez vos lumières
- Configuration simple avec Bridge Pro
- Contrôlez avec l'application, la voix ou des accessoires