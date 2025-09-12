*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Caméra filaire Secure avec support de bureau
Sentez-vous plus en sécurité grâce à Philips Hue ! Obtenez un flux en direct HD 1080p net et clair, allumez les lumières ou envoyez une alerte à votre appareil mobile lorsqu'un mouvement ou un son est détecté, et plus encore. Cette caméra filaire est livrée avec un support de bureau qui vous permet de la placer n'importe où dans votre intérieur.
Points forts du produit
- Cryptage de bout en bout
- Vidéo HD 1080P
- Se branche sur la prise
- Support inclus
Bénéficiez de tous ces avantages avec le Philips Hue Bridge
Un Bridge vous offre la suite complète de fonctionnalités de sécurité pour la maison connectée : alarmes lumineuses et sonores, automatisation de la simulation de présence, et possibilité d'étendre la configuration de la sécurité ou de l'éclairage connecté de votre intérieur.
Surveillez votre domicile
Recevez des notifications directement sur votre appareil mobile chaque fois que votre caméra Secure détecte un mouvement. Créez des zones d'activité ou de colis pour être alerté en fonction de ce qui déclenche le mouvement, comme une personne, un animal, un véhicule ou un colis.
Simulez votre présence lorsque vous êtes absent
Utilisez votre caméra Secure avec l'automatisation Simuler une présence et la fonction de conversation bidirectionnelle pour ajouter une sécurité supplémentaire à votre maison, et avoir ainsi l'esprit tranquille.
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Noir