Aide
Square-shaped smart lighting hub with a matte white finish, central circular button, and three icons above the button.

Hue Bridge

Cerveau du système d'éclairage connecté Philips Hue, le pont Hue vous permet de connecter et de contrôler jusqu'à 50 lampes et accessoires. Branchez-le simplement et utilisez l'application Hue pour définir des routines, des minuteurs, des scènes d'éclairage personnalisées et plus encore.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Installation simple
  • Contrôle intelligent
  • Ajoutez jusqu’à 50 lampes
  • Commande vocale
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Matériaux

    Synthétique

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Dimensions et poids de l’emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Le pont

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay