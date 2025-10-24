Hue Dimmer switch
Contrôlez et gradez vos lumières avec l'interrupteur avec variateur Hue. À la fois interrupteur mural et télécommande, cet interrupteur intelligent se fixe facilement aux murs avec l'adhésif inclus et peut être retiré de sa base magnétique pour être utilisé comme télécommande.
Le prix actuel est CHF 29.95
Points forts du produit
- Hue Bridge activé
- Installation sans fil
- Alimenté par batterie
- Accès facile aux recettes lumineuses
- S'utilise comme une télécommande
Spécifications
Design et finition
Matériaux
Synthétique