Interrupteur filaire (1 canal)

Nouveau
Gros plan de l'avant de Hue Interrupteur filaire (1canal)
En stock
  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
  • Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna

À propos du Interrupteur filaire (1 canal)

Intégrez vos lampes non connectées à votre écosystème Philips Hue pour un contrôle facile et pratique. L'interrupteur filaire vous permet de contrôler la plupart des lampes et luminaires traditionnels en plus de vos lampes Hue existantes, pour une expérience homogène. Inutile de remplacer vos lustres anciens ou vos luminaires design. Transformez vos lampes en lampes connectées ! Contrôlez-les dans l'application Hue, à l'aide d'un assistant vocal ou directement depuis votre interrupteur mural. Définissez des minuteries et des programmes adaptés à votre routine quotidienne. Le module compact s'installe derrière l'interrupteur traditionnel et il est alimenté par secteur, sans nécessiter de pile. Grâce à l'écosystème Hue, basé sur un réseau Zigbee fiable, vous gardez le contrôle de vos lampes, même lorsque le Wi-Fi est en panne. Pour plus d'informations : https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Transforme les lampes non connectées en lampes connectées
  • Contrôlez des lampes connectées et non connectées
  • Réglez des minuteries et des programmes
  • Sans pile, câble neutre requis
  • Faites-en plus avec un Hue Bridge
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay