Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées
Le prix actuel est CHF 55.00
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- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
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À propos du Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées
Ce produit est destiné aux lampes non connectées. Ajoutez vos lampes non connectées à votre écosystème Philips Hue pour pouvoir les contrôler comme vos lampes Hue. L’interrupteur filaire fonctionne avec la plupart des lampes et luminaires traditionnels, avec vos lampes Hue existantes. Cette version à 2 canaux permet de contrôler deux groupes distincts de lampes séparément depuis un seul interrupteur. Inutile de remplacer vos lustres anciens ou vos luminaires design. Transformez vos lampes adorées en lampes connectées ! Vous pourrez gérer vos lampes dans l'application Hue, avec un assistant vocal ou directement depuis l'interrupteur. Définissez des minuteries et programmes selon votre routine. Se charge sur le courant, inutile de remplacer les piles. Installez-le derrière votre interrupteur mural ou dans le plafond, au-dessus de votre luminaire, sur un fil neutre. Bénéficiez d’un contrôle fiable et réactif grâce au Hue Bridge, même sans Wi-Fi. Pour plus d'informations : https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Transforme les lampes non connectées en lampes connectées
- Contrôlez des lampes connectées et non connectées
- Réglez des minuteries et des programmes
- Sans pile, câble neutre requis
- Faites-en plus avec un Hue Bridge
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103111753
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- Synthétique
Durée de vie
- Plage de température ambiante
- -5 à +40 °C
- Durée de vie nominale
- 25'000
Options/accessoires inclus
- Télécommande Hue incluse
- Oui
- Point focal
- Oui
Garantie
- 2 ans
- Oui
Divers
- Conçu spécialement pour
- Chambre, Salle à manger, Fonctionnel, Entrée/Couloir, Bureau à domicile, Bureau d'étude, Séjour
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103111753
- Poids net
- 0.02 kg
- Poids brut
- 0.06 kg
- Hauteur
- 140 mm
- Longueur
- 88 mm
- Largeur
- 45 mm
- Code 12NC
- 929004296801
Informations figurant sur l'emballage
- EAN
- 8721103111753
Consommation électrique
- Puissance
- 0.6
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 16.8 mm
- Longueur totale
- 41 mm
- Largeur totale
- 37.3 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Code IP
- IP20
- Classe de protection
- Classe II - Double isolation
- UL Emplacement humide/sec
- Dry location
- Détection des fréquences radio
- Not applicable
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Options de montage
- Sur un mur, Plafonnier
L'ampoule
- Mise à jour logicielle
- Oui
L'interrupteur
- Boutons configurables
- 2
- Durée de vie
- 25,000 clicks
- Options de montage
- mur
- Câblage pris en charge
- Avec câble neutre
- Canal de sortie
- 2 canaux
- Charge de l'ampoule
- 6 A (partagé)
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement
FAQ
Comment choisir le bon module pour interrupteur mural Philips Hue ?
Pour vous aider à choisir le bon module pour interrupteur mural Philips Hue, consultez notre guide ici.
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