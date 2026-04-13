Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées

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Gros plan de l'avant de Hue Interrupteur filaire (2canaux) pour lampes non connectées
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À propos du Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées

Ce produit est destiné aux lampes non connectées. Ajoutez vos lampes non connectées à votre écosystème Philips Hue pour pouvoir les contrôler comme vos lampes Hue. L’interrupteur filaire fonctionne avec la plupart des lampes et luminaires traditionnels, avec vos lampes Hue existantes. Cette version à 2 canaux permet de contrôler deux groupes distincts de lampes séparément depuis un seul interrupteur. Inutile de remplacer vos lustres anciens ou vos luminaires design. Transformez vos lampes adorées en lampes connectées ! Vous pourrez gérer vos lampes dans l'application Hue, avec un assistant vocal ou directement depuis l'interrupteur. Définissez des minuteries et programmes selon votre routine. Se charge sur le courant, inutile de remplacer les piles. Installez-le derrière votre interrupteur mural ou dans le plafond, au-dessus de votre luminaire, sur un fil neutre. Bénéficiez d’un contrôle fiable et réactif grâce au Hue Bridge, même sans Wi-Fi. Pour plus d'informations : https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Transforme les lampes non connectées en lampes connectées
  • Contrôlez des lampes connectées et non connectées
  • Réglez des minuteries et des programmes
  • Sans pile, câble neutre requis
  • Faites-en plus avec un Hue Bridge

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Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
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CHF 50.00

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Détecteur de mouvement Hue

Détecteur de mouvement Hue

Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
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