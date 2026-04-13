Module d'interrupteur mural filaire (2)
Le prix actuel est CHF 80.00
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- Garantie 2 ans
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À propos du Module d'interrupteur mural filaire (2)
Le module d'interrupteur mural filaire permet à vos lampes Philips Hue de rester allumées et accessibles, même lorsque l'interrupteur traditionnel est éteint. Le module est alimenté par secteur, aucune pile n'est nécessaire. Installé derrière votre interrupteur existant, le module vous permet de contrôler les lampes dans des pièces et des zones, ou de passer d'un scénario à l'autre en actionnant l'interrupteur. Le module d'interrupteur mural nécessite un Hue Bridge, qui fournit un réseau Zigbee fiable et vous permet ainsi de garder le contrôle de vos lampes, même lorsque le Wi-Fi est en panne.
- Garde les lampes Hue accessibles
- Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
- Contrôlez des lampes, des pièces ou des zones
- Sans pile, câble neutre requis
- Bridge Hue requis
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103140555
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- Synthétique
Durée de vie
- Durée de vie nominale
- 25'000
Options/accessoires inclus
- Piles fournies
- Non
- Bride incluse
- Oui
- Télécommande Hue incluse
- Oui
- LED intégrée
- Non
- Mise à niveau via Philips Hue Bridge
- Oui
- Point focal
- Oui
- Point focal
- Oui
Garantie
- 2 ans
- Oui
Divers
- Conçu spécialement pour
- Chambre, Salle à manger, Fonctionnel, Entrée/Couloir, Bureau à domicile, Bureau d'étude, Séjour
- Style
- Fonctionnel
- Type
- Autre
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103140555
- Poids net
- 0.03 kg
- Poids brut
- 0.07 kg
- Hauteur
- 140 mm
- Longueur
- 88 mm
- Largeur
- 45 mm
- Code 12NC
- 929004297004
Consommation électrique
- Puissance
- 0.4
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 15.0 mm
- Longueur totale
- 41 mm
- Largeur totale
- 37.3 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Indice de protection
- IP20
- Classe de protection
- Classe III - Très basse tension de sécurité
- UL Emplacement humide/sec
- Dry location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
L'ampoule
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 48 months after introduction date
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge
Autre
- Manuel d’utilisation
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement