A60 - Ampoule connectée B22 - 800
L'ampoule LED connectée B22 offre des nuances de lumière blanche chaude à froide et une gradation instantanée. Le culot à baïonnette s'adapte à la plupart des luminaires standard, ce qui vous permet d'ajouter un éclairage connecté dans toute votre maison.
Points forts du produit
- White Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- jusqu’à 800 lumens*
- Lumière blanche froide à chaude
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x109