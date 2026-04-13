Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14

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Gros plan de l'avant de Hue White Ambiance Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14
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À propos du Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14

Style traditionnel et caractéristiques modernes de l’éclairage intelligent avec la flamme blanche et colorée Philips Hue. Profitez d'un éclairage aux nuances blanc chaud à blanc froid pour une ambiance et une décoration parfaites. La fonction de gradation ultra-basse permet de réduire l'intensité de l'ampoule à seulement 0,2 % de sa luminosité totale. La dernière génération de cette élégante ampoule à double couche offre des caractéristiques nouvelles et améliorées, notamment la lumière du jour à spectre complet qui apporte la sensation de lumière naturelle à votre intérieur. Vivez les teintes chaudes d'un coucher de soleil d'été ou l'énergie des tons blancs d'un ciel d'hiver. L'ampoule est désormais 40 % plus efficace que la génération précédente, tandis que la compatibilité Matter permet une connectivité transparente avec d'autres appareils intelligents. Ajoutez un Hue Bridge pour plus de fonctionnalités.

  • Jusqu’à 500 lumens
  • Lumière du jour à spectre complet (1 000 à 20 000 K)
  • Luminosité variable jusqu'à 0,2 %
  • Effet réaliste ampoule flamme
  • Application et commande vocale
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