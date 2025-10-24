Plafonnier pour salle de bain Adore
Tout au long de la journée, les recettes lumineuses intégrées du plafonnier Adore Philips Hue White Ambiance stimulent votre énergie et votre concentration, ou favorisent la lecture et la détente. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou l'application Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.
Points forts du produit
- White Ambiance
- LED intégrée
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Chromé
Matériaux
Métal