Comparer les ampoules Hue Essential et Hue LED

Hue Essential

Hue

Flux lumineux

806 lumens
810, 1 100, 1 600 lumens (options)

Précision des couleurs Chromasync™

Non
Oui

Variateur

Gradation faible jusqu'à 2 % de luminosité
Gradation ultra-faible jusqu'à 0,2 % de luminosité

Plage de température de couleur

Blancs Essential (2 200 à 6 500 K)
Lumière du jour à spectre complet (1 000 à 20 000 K)
Deux amis sont assis sur un canapé, sous la lueur rose d'une lampe connectée Philips Hue.

Faites vos premiers pas avec l’éclairage intelligent

C'est la façon la plus avancée, intuitive et amusante d'éclairer votre maison, à l'intérieur comme à l'extérieur. Créez votre installation à partir d'une sélection d'ampoules, de lampes, de luminaires, d'éclairage extérieur et d'accessoires connectés. Profitez de toutes les fonctionnalités grâce au pont connecté Hue Bridge ou Bridge Pro, et configurez et contrôlez tout depuis l'application Hue. Bénéficiez d'automatisations, de la synchronisation avec la télévision, les jeux et la musique, déverrouillez la sécurité pour maison connectée, le contrôle à distance et bien plus encore !

Comparaison de deux ampoules connectées Hue : l'une brille en rose, l'autre en blanc chaud.

Créez l’ambiance parfaite

Avec un choix de huit millions de couleurs et de multiples tonalités de lumière blanche chaude à froide, vous pouvez créer l'ambiance parfaite pour toutes vos activités, à l'intérieur comme à l'extérieur. Choisissez l'un de nos scénarios de lumière colorée sur mesure (ou créez le vôtre !), travaillez ou détendez-vous avec la tonalité optimale de lumière blanche ou bien faites scintiller vos lumières comme les étoiles pour les moments très spéciaux.

Comparaison de deux lampes connectées Hue dans une chambre : l'une réduite à 2 % de la luminosité totale, l'autre brillant à 100 %.

Profitez d'une gradation sans effort

Les ampoules traditionnelles nécessitent un variateur qui se branche sur l'installation électrique de votre maison. Dans le cas des lampes connectées, la variation ou gradation est intégrée : l'application Hue, les interrupteurs connectés et même votre voix peuvent tamiser la lumière instantanément et en douceur.

Nouveaux systèmes de contrôle d'éclairage pour maison connectée Hue Bridge Pro et Philips Hue Bridge.

Bénéficiez de tous ces avantages avec un Bridge

Hue Bridge et Bridge Pro vous permettent de bénéficier d'un ensemble complet de fonctions avancées d'éclairage connecté. Les fonctions incluent notamment des effets de lumière originaux, un éclairage immersif synchronisé avec vos systèmes de divertissement, l'intégration de la sécurité pour la maison Hue Secure avec des lampes et caméras, la commande vocale à l'aide d'assistants vocaux et de nombreuses automatisations intelligentes. Le Bridge Pro est notre pont d'éclairage connecté le plus avancé : il est plus rapide, offre plus de fonctionnalités et prend en charge davantage de lampes.

Assistance Hue

Vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ?

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

