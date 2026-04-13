Le style traditionnel épouse les caractéristiques modernes de l’éclairage intelligent avec la flamme blanche et colorée Philips Hue. Profitez d'un éclairage aux nuances blanc chaud à blanc froid et de millions de couleurs expressives pour une ambiance et une décoration parfaites. La gradation ultra-faible vous permet de réduire l'intensité de l'ampoule à seulement 0,2 % de sa luminosité totale, en conservant des couleurs homogènes à différents niveaux. La dernière génération de cette élégante ampoule à double couche offre des caractéristiques nouvelles et améliorées, notamment la lumière du jour à spectre complet qui apporte la sensation de lumière naturelle à votre intérieur. Vivez les teintes chaudes d'un coucher de soleil d'été ou l'énergie des tons blancs d'un ciel d'hiver. Chromasync garantit que les 16 millions de couleurs de l'ampoule sont idéalement adaptées à plusieurs ampoules sans déviation des couleurs. L'ampoule est désormais 40 % plus efficace que la génération précédente, tandis que la compatibilité Matter permet une connectivité transparente avec d'autres appareils intelligents. Ajoutez un Hue Bridge pour plus de fonctionnalités.

Jusqu’à 500 lumens

Lumière du jour à spectre complet (1 000 à 20 000 K)

Luminosité variable jusqu'à 0,2 %

Correspondance précise des couleurs Chromasync™

Application et commande vocale