Créez une lueur chaleureuse ou une ambiance de fête colorée autour de votre patio, de votre porche ou de tout autre espace extérieur. Ces globes robustes émettent une lumière éclatante blanche ou aux couleurs saturées, que ce soit pour créer un dégradé ou pour animer des effets de lumière. Le système sûr à basse tension permet de la brancher sur une prise de courant existante à l'aide du bloc d'alimentation inclus.