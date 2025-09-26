Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance GU10 - Spot connecté Essential - 345 lm - 4,7 W - pack de 3

Nouveau

GU10 - Spot connecté Essential - 345 lm - 4,7 W - pack de 3

Découvrez le monde de l'éclairage connecté avec cette ampoule Philips Hue Essential, conçue avec la gamme complète de couleurs et lumière blanche réglable que vous pouvez ajuster aisément pour passer d'une lumière chaude et agréable à une lumière blanche et froide. Créez l'ambiance parfaite avec une gradation fluide, des millions de couleurs et une bibliothèque de scénarios de lumière conçus par nos experts, ou personnalisez-les ! Compatible avec tous les produits Philips Hue.

Fixation

Couleur de lumière

Modèle

Pack

Forme

  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
  • Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna

Points forts du produit

  • Jusqu’à 345 lumens
  • Blanc froid à chaud (2200 à 6500 K)
  • Luminosité variable jusqu'à 2 %
  • Couleur Essential
  • Commande vocale ou via l'application
Voir toutes les spécifications produit
Trouvez le manuel de votre produit

Comparer les ampoules Hue Essential et Hue LED

Hue Essential

Hue

J'en profite

Flux lumineux

345 lumens
400 lumens

Précision des couleurs Chromasync™

Non
Oui

Mélange de couleurs

Mélange de couleurs Essential
Mélange parfait des couleurs avec Sunflower Optic

Variateur

Gradation faible jusqu'à 2 % de luminosité
Gradation ultra-faible jusqu'à 0,2 % de luminosité

Plage de température de couleur

Blancs Essential (2 200 à 6 500 K)
Étendu (2 000 à 6 500 K)

Nos recommandations...

Promotion
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités

CHF 110.00

Voir tous les produits
Une femme est assise sur un canapé et contrôle ses lampes connectées Hue à l'aide de l'application Hue.

Faites vos premiers pas avec l’éclairage intelligent

C'est la façon la plus avancée, intuitive et amusante d'éclairer votre maison, à l'intérieur comme à l'extérieur. Créez votre installation à partir d'une sélection connectée d'ampoules, de lampes, de luminaires, d'éclairage extérieur et d'accessoires. Profitez de toutes les fonctionnalités grâce au pont connecté Hue Bridge ou Bridge Pro, et configurez et contrôlez tout depuis l'application Hue. Bénéficiez d'automatisations, de la synchronisation avec la télévision, les jeux et la musique, déverrouillez la sécurité pour maison connectée, le contrôle à distance et bien plus encore !

Un salon est éclairé par une lumière connectée aux tons chauds de rose et de blanc.

Créez l’ambiance parfaite

Avec un choix de huit millions de couleurs et de multiples tonalités de lumière blanche chaude à froide, vous pouvez créer l'ambiance parfaite pour toutes vos activités, à l'intérieur comme à l'extérieur. Choisissez l'un de nos scénarios de lumière colorée sur mesure (ou créez le vôtre !), travaillez ou détendez-vous avec la tonalité optimale de lumière blanche ou bien faites scintiller vos lumières comme les étoiles pour les moments très spéciaux.

Comparaison de deux lampes connectées Hue dans une chambre : l'une réduite à 2 % de la luminosité totale, l'autre brillant à 100 %.

Profitez d'une gradation sans effort

Les ampoules traditionnelles nécessitent un variateur qui se branche sur l'installation électrique de votre maison. Dans le cas des lampes connectées, la variation ou gradation est intégrée : l'application Hue, les interrupteurs connectés et même votre voix peuvent tamiser la lumière instantanément et en douceur.

Nouveaux systèmes de contrôle d'éclairage pour maison connectée Hue Bridge Pro et Philips Hue Bridge.

Bénéficiez de tous ces avantages avec un Bridge

Les Hue Bridge et Bridge Pro vous permettent de bénéficier d'un ensemble complet de fonctions avancées d'éclairage connecté. Les fonctions incluent notamment des effets de lumière originaux, un éclairage immersif synchronisé avec vos systèmes de divertissement, l'intégration de la sécurité pour la maison Hue Secure avec des lampes et caméras, la commande vocale à l'aide d'assistants vocaux et de nombreuses automatisations intelligentes. Le Bridge Pro est notre pont d'éclairage connecté le plus avancé : il est plus rapide, offre plus de fonctionnalités et prend en charge davantage de lampes.

Assistance Hue

Vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ?

Accéder à l'assistance

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

  • Intensité réglable

    Oui

Dimensions de l'ampoule

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay