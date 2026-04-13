L'éclairage idéal tout au long de l'année. Personnalisez l'extérieur de votre maison pour chaque occasion, chaque saison et selon votre humeur grâce à des modules de guirlandes lumineuses compatibles avec la couleur. Prolongez facilement les éclairages permanents Festavia avec cette extension de guirlande de 9 m qui comprend 16 modules lumineux résistants aux intempéries et qui se connecte directement à l'extrémité d'une guirlande de base. Les lampes permanentes Festavia sont extensibles jusqu'à un maximum de 45 mètres, ce qui vous permet d'obtenir de la lumière le long de toute votre toiture, vos avant-toits ou vos soffites.

Précision Chromasync™

Extension de 9 m avec 16 ampoules

Jusqu'à 50 lm par ampoule

Étanche (IP65)

Longue durée de vie de 50000 heures