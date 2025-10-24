Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m

Créez une lueur chaleureuse ou une ambiance de fête colorée autour de votre patio, de votre porche ou de tout autre espace extérieur. Cette guirlande lumineuse à globes robustes émet une lumière éclatante blanche ou aux couleurs saturées, que ce soit pour créer un dégradé ou pour animer des effets de lumière. Le système sûr à basse tension permet de la brancher sur une prise de courant existante à l'aide du bloc d'alimentation inclus.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • 21 m avec 30 ampoules
  • Ampoules remplaçables 50 lumens
  • Éclairage couvrant l'ensemble du spectre (1000 à 20000 K)
  • Synchronisation de la musique et effets dynamiques
  • Bloc d'alimentation basse tension inclus
Find your product manual

