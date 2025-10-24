Créez une lueur chaleureuse ou une ambiance de fête colorée autour de votre patio, de votre porche ou de tout autre espace extérieur. Cette guirlande lumineuse à globes robustes émet une lumière éclatante blanche ou aux couleurs saturées, que ce soit pour créer un dégradé ou pour animer des effets de lumière. Le système sûr à basse tension permet de la brancher sur une prise de courant existante à l'aide du bloc d'alimentation inclus.