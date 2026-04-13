Guirlandes lumineuses Festavia

Exclusif
A collection of string lights with visible pink and yellow LED bulbs arranged on a surface, casting colored illumination around them.
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  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
  • Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna

À propos du Guirlandes lumineuses Festavia

Avec 100 mini LED connectées sur un cordon de 8 mètres, les guirlandes lumineuses Festavia constituent la décoration parfaite pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Créez un gradient de couleur sur la guirlande, définissez un effet tel que Sparkle ou Prism, ou utilisez une seule nuance de blanc ou couleur pour obtenir un résultat plus traditionnel.

  • 100 LED couleur connectées
  • Cordon de 8 mètres
  • Cordon noir
  • Bloc d’alimentation inclus
  • Intérieur et extérieur

Inspiration éclairage

Découvrez d’autres façons d’utiliser les lumières intelligentes Philips Hue pour créer l’ambiance, et partagez votre propre installation sur Instagram avec le hashtag #philipshue

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