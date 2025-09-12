Kit de démarrage : 2 ampoules connectées B22 (1100) + bouton connecté
Ajoutez une couleur d’ambiance à n'importe quelle pièce grâce au kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance B22. Connectez-vous au Hue Bridge inclus pour profiter d’une multitude de fonctionnalités. Le contrôle s'effectue via l'application, la voix ou le bouton intelligent inclus.
Points forts du produit
- Durée de vie ±10 ans
- Gradation instantanée sans fil
- Contrôle par bouton intelligent
- Philips Hue Bridge inclus
- Éclairage blanc et coloré
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60 x 109