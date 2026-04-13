Lampadaire extérieur Lucca

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Gros plan de l'avant de HueWhite and ColorAmbiance Lampadaire extérieurLucca
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À propos du Lampadaire extérieur Lucca

Avec son design contemporain et ses bandes noires, le lampadaire Lucca offre une large distribution de lumière blanche et colorée réglable pour vos portails, allées et bordures de jardin. Bénéficiez d'une lumière diffuse fonctionnelle pour vous guider dans vos espaces extérieurs. Vous pouvez également régler la couleur du lampadaire pour ajouter des touches décoratives aux entrées et au jardin. Un Hue Bridge ou Bridge Pro vous permet de contrôler facilement Lucca avec l'application Hue et des assistants vocaux. La connectivité réseau Zigbee avec un Bridge empêche l'accès non autorisé à votre écosystème d'éclairage connecté. La compatibilité Matter offre une intégration plus simple et transparente avec les appareils d'autres marques.

  • Lumière blanche et colorée réglable
  • Comprend une ampoule A60 1 100 lumens
  • Application et commande vocale
  • Compatible avec Zigbee et Matter
  • Idéal pour les allées et les pelouses
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