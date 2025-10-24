Promotion
Lampadaire Signe
Ajoutez une ambiance avec 16 millions de couleurs, une lumière blanche chaleureuse à froide et un style moderne à toutes vos pièces avec le lampadaire Signe. Fonctionne en tant que lampe autonome ou qu'élément de votre système d'éclairage intelligent avec le pont Hue.
Le prix actuel est CHF 254.80, le prix d'origine est CHF 364.00
Points forts du produit
- LED intégrée
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Aluminium
Matériaux
Aluminium