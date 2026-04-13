Lightstrip extérieur 2 mètres
Le prix actuel est CHF 84.99, le prix d'origine est CHF 170.00
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- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
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À propos du Lightstrip extérieur 2 mètres
Élargissez votre extérieur avec la solution Philips Hue Lightstrip extérieur 2 mètres et choisissez l'ambiance dans des endroits où vous ne pouviez pas en changer avant. D'une flexibilité naturelle et avec une lumière diffuse parfaite, la bande Lightstrip est idéale pour une utilisation directe et indirecte.
- Hue White and Color Ambiance
- Hue Bridge requis
- 1 x 2 mètres lightstrip
- 1 bloc d'alimentation
- Éclairage blanc et coloré
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8718699709877
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- Silicone
Durée de vie
- Durée de vie nominale
- 25'000
Environnement
- Humidité fonctionnement
- 5 %<H<95 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement
- -20 °C à 45 °C
Options/accessoires inclus
- Variation des couleurs (LED)
- Oui
- Effet de lumière diffuse
- Oui
- Intensité réglable
- Oui
- LED intégrée
- Oui
Garantie
- 2 ans
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- >80
- Temp. de couleur
- 2000-6500 K
Guirlande lumineuse/Ruban lumineux
- Peut être coupé
- Non
- Peut être agrandi
- Non
- Tension entrée
- 220V-240V
- Longueur
- 1'981.20 mm
- Puissance max. en veille
- 0.5 W
- Puissance
- 19 W
Divers
- Type
- Rubans Lumineux
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8718699709877
- Poids net
- 0.95 kg
- Poids brut
- 1.17 kg
- Hauteur
- 21 cm
- Longueur
- 9.6 cm
- Largeur
- 21 cm
- Code 12NC
- 929002289003
Informations figurant sur l'emballage
- EAN
- 8718699709877
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0.50 W
- Puissance
- 37.5 W
Dimensions et poids du produit
- Poids net
- 0.337 kg
- Poids net
- 0.743 lb
- Hauteur totale
- 20 mm
- Longueur totale
- 1'990 mm
- Largeur totale
- 11 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 850
- Durée de vie
- 25,000 h
- Puissance électrique
- De 220 à 240 V
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse
- G
- Code IP
- IP67
- Classe de protection
- Classe II - Double isolation
- Fonctionnalités supplémentaires
- Diffused light effect
- Flux lumineux à 2 700 K
- 760
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 10.0 et versions ultérieures, iOS version 16 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- iOS, Android
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Dismantle Instructions
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