Lightstrip extérieur 2 mètres

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Gros plan de l'avant de HueWhite and ColorAmbiance Lightstrip extérieur 2mètres
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  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
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À propos du Lightstrip extérieur 2 mètres

Élargissez votre extérieur avec la solution Philips Hue Lightstrip extérieur 2 mètres et choisissez l'ambiance dans des endroits où vous ne pouviez pas en changer avant. D'une flexibilité naturelle et avec une lumière diffuse parfaite, la bande Lightstrip est idéale pour une utilisation directe et indirecte.

  • Hue White and Color Ambiance
  • Hue Bridge requis
  • 1 x 2 mètres lightstrip
  • 1 bloc d'alimentation
  • Éclairage blanc et coloré

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Applique murale extérieure Turaco

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Éclairage blanc et coloré
1 100 lumens
Application et commande vocale
Compatible avec Matter

CHF 100.00

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Détecteur extérieur

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Installation sans fil
Alimenté par batterie
Résistante aux intempéries
Automatisez votre éclairage

CHF 60.00

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Lightstrip extérieur 5 mètres

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1 x 5 mètres lightstrip
1 bloc d'alimentation
Éclairage blanc et coloré

CHF 280.00

CHF 139.99

Inspiration éclairage

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