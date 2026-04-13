Élargissez votre extérieur avec la solution Philips Hue Lightstrip extérieur 5 mètres et choisissez l'ambiance dans des endroits où vous ne pouviez pas en changer avant. D'une flexibilité naturelle et avec une lumière diffuse parfaite, la bande Lightstrip est idéale pour une utilisation directe et indirecte.

Hue White and Color Ambiance

Hue Bridge requis

1 x 5 mètres lightstrip

1 bloc d'alimentation

Éclairage blanc et coloré