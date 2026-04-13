Lightstrip extérieur 5 mètres

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Gros plan de l'avant de HueWhite and ColorAmbiance Lightstrip extérieur 5 mètres
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Bridge Pro

Bridge Pro

CHF 100.00

Pour un Lightstrip extérieur 5 mètres un nouveau Bridge est nécessaire

À propos du Lightstrip extérieur 5 mètres

Élargissez votre extérieur avec la solution Philips Hue Lightstrip extérieur 5 mètres et choisissez l'ambiance dans des endroits où vous ne pouviez pas en changer avant. D'une flexibilité naturelle et avec une lumière diffuse parfaite, la bande Lightstrip est idéale pour une utilisation directe et indirecte.

  • Hue White and Color Ambiance
  • Hue Bridge requis
  • 1 x 5 mètres lightstrip
  • 1 bloc d'alimentation
  • Éclairage blanc et coloré

Produits tendances

Nouveau
Applique murale extérieure Turaco

Applique murale extérieure Turaco

Éclairage blanc et coloré
1 100 lumens
Application et commande vocale
Compatible avec Matter

CHF 100.00

Connecteur en T pour LowVolt

Connecteur en T pour LowVolt

Connecteur en T
Compatible LowVolt
Pour une utilisation en extérieur (IP67)

CHF 15.00

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Prise connectée

Prise connectée

Ajoutez n’importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle instantané via Bluetooth

CHF 125.00

Alimentation extérieure 40 W

Alimentation extérieure 40 W

Câble d'extension
Alimentation jusqu'à 40 W
Noir

CHF 55.00

2e ampoule à -30%
A67 - Ampoule connectée E27 - 1600

A67 - Ampoule connectée E27 - 1600

Jusqu’à 1 600 lumens
Lumière blanche et chaude
Gradation ultra-basse à 5 %
Commande par application ou par la voix
energy.link.label

CHF 28.00

Support de caméra Secure avec piquet de sol

Support de caméra Secure avec piquet de sol

Conçu pour les caméras Secure
Facile à installer en extérieur
À placer directement dans un sol solide
Conçu pour être utilisé avec un système basse tension

CHF 40.00

Extension de câble extérieure 2,5 m

Extension de câble extérieure 2,5 m

Câble d'extension
Longueur de 2,5 m
Pièce en T incluse

CHF 25.00

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Détecteur extérieur

Détecteur extérieur

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Résistante aux intempéries
Automatisez votre éclairage

CHF 60.00

Caméra filaire Secure 2K

Caméra filaire Secure 2K

Compatible avec les éclairages Philips Hue
Résolution vidéo 2K
Intérieur et extérieur

CHF 160.00

2e ampoule à -30%
A60 - Ampoule connectée E27 - 800 (pack de 4)

A60 - Ampoule connectée E27 - 800 (pack de 4)

jusqu’à 806 lumens*
Éclairage blanc doux
Contrôle instantané via Bluetooth
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
energy.link.label

CHF 50.00

Inspiration éclairage

Découvrez d’autres façons d’utiliser les lumières intelligentes Philips Hue pour créer l’ambiance, et partagez votre propre installation sur Instagram avec le hashtag #philipshue

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