Avec nos spots Hue pour l'extérieur, ton jardin s'illumine d'un nouvel éclat ! Prépare-toi dès maintenant à la prochaine garden-party et surprends tes invités avec des accents lumineux colorés et une superbe ambiance. Ou profite de longues soirées avec une lumière blanche et chaude pour te détendre. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un kit de base avec un bloc d'alimentation auquel tu peux raccorder jusqu'à 5 lampes Hue basse tension (Lily et Calla). Câble de rallonge de 5 m inclus.