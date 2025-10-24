Promotion
Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (800)
Lancez votre système d’éclairage intelligent avec ce kit de démarrage, qui comprend deux ampoules intelligentes à lumière blanche douce et le pont Hue. C’est un kit complet pour un contrôle personnalisé de votre éclairage intérieur et de toutes ses fonctions.
Le prix actuel est CHF 69.97, le prix d'origine est CHF 99.95
Points forts du produit
- White
- jusqu’à 800 lumens*
- Éclairage blanc doux
- Installation simple
- Pont Hue Bridge inclus
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
61x110