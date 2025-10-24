Kit de démarrage E27
Lancez votre système d’éclairage intelligent avec ce kit de démarrage, qui comprend trois ampoules intelligentes à lumière blanche douce, le pont Hue et un interrupteur. C’est un kit complet pour un contrôle personnalisé de votre éclairage intérieur et de toutes ses fonctions.
Points forts du produit
- White
- Lumière blanche et chaude
- Pont Hue Bridge inclus
- Contrôle avec l'application ou la voix*
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
61x110