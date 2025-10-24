Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
Lancez votre système d’éclairage connecté avec ce kit de démarrage, qui comprend trois ampoules intelligentes à lumière blanche douce, le Hue Bridge et un interrupteur. C’est un kit complet pour un contrôle personnalisé de votre éclairage intérieur et de toutes ses fonctions.
Le prix actuel est CHF 100.00
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
Points forts du produit
- White
- jusqu’à 1055 lumens*
- Lumière blanche et chaude
- Hue Bridge inclus
- Pont Hue Bridge inclus
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
61x110