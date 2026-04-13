Pack de 2 spots Kosipo noirs + ampoules GU10 à couleur variable
Le prix du lot est de CHF 184.60, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de CHF 205.11
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À propos du Pack de 2 spots Kosipo noirs + ampoules GU10 à couleur variable
Illuminez votre espace avec le pack de 2 spots Philips Kosipo noirs, équipés d’ampoules Hue GU10 à couleur variable. Élégant et économe en énergie.
- Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
- Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
- Comprend des ampoules Hue et un luminaire
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514874480
Informations produit
- Spots plafond/mur Spot plafond/mur Kosipo 3 x
- 1
- Hue White and Color Ambiance GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
- 1