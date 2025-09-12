Installez ou réinstallez facilement vos rubans LED Hue Flux et Flux ultra-brillant sur n'importe quelle surface à l'intérieur de la maison grâce à ces supports de montage spéciaux. Des vis et du ruban adhésif sont fournis pour faciliter la pose sous des meubles et sur les murs texturés, ainsi que pour un support d'installation long. La conception transparente garantit une uniformité et une qualité constante de l'éclairage.