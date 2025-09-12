Aide
Gros plan de l'avant de LIGHTSTRIPS Connecteur d'angle Hue Flux, lot de 4

Connecteur d'angle Hue Flux, lot de 4

Réutilisez et reliez sans effort les morceaux d'un ruban LED Flux ou Flux ultra-brillant sans les plier ni les abîmer. Le connecteur d'angle est conçu pour assembler deux morceaux de ruban LED à un angle de 90 degrés afin de réaliser des angles au plafond, d'habiller le dessous des meubles et de souligner les cadres et les miroirs, sans compromettre l'uniformité ni la qualité de l'éclairage.

Points forts du produit

  • Reliez deux morceaux de ruban LED
  • Raccord d'angle à 90 degrés
  • Assure la cohérence lumineuse
  • Facile à confectionner soi-même
  • Comprend 4 connecteurs d'angle
